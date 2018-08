Madonna vai comemorar Ano Novo em Israel Madonna vai comemorar o Ano Novo Judaico em Israel, na próxima semana, e a polícia disse hoje que vai mobilizar centenas de agentes para protegê-la em sua visita às tumbas dos sábios rabínicos no norte de Israel. Madonna chega com um grupo de dois mil estudantes da Cabala, o misticismo judaico, provenientes de 22 países, disse Tali Rosen, porta-voz do Centro Cabala que organiza a viagem. O jornal israelense Maariv informou que o temor da polícia é que extremistas religiosos possam perturbar a visita. O porta-voz da polícia Gil Kleinam não confirmou, mas há indícios de que 2 mil policiais serão distribuídos por toda a área. O Centro Cabala de Los Angeles atraiu várias celebridades em anos recentes, entre eles Madonna, a atriz Demi Moore e a estilista norte-americana Donna Karan. Madonna está tão fascinada com a Cabala que usou letras em hebraico e artefatos judaicos em seus vídeos. Alguns rabinos ortodoxos não estimulam o recente interesse dos famosos pela Cabala e afirmam que trata-se apenas de uma fascinação superficial sobre um dos aspectos do judaísmo que é usualmente reservado para os mais devotos.