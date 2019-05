Madonna promete 'surpresa especial' durante ensaios do festival Eurovision

Madonna já está em Israel, onde passou parte do dia ensaiando para preparar a apresentação que fará no próximo sábado, 18, na final do festival Eurovision, em Tel Aviv, e anunciou que prepara "uma surpresa especial".

"Madame X está preparando algo especial para seus fãs", prometeu a cantora no Twitter, onde postou um vídeo de seus ensaios e imagens nas quais aparece com um tapa-olho pirata cruzado por um grande X de brilhantes, em referência à personagem-título de seu mais recente álbum.

A diva do pop chegou na terça à noite a Israel para participar do final do festival e, embora não tenha sido confirmado se assinou ou não um contrato para cantar duas músicas, os preparativos já começaram.

Na manhã dessa quarta, 15, um porta-voz da União Europeia de Radiodifusão afirmou que até então não tinham sido tomadas "decisões definitivas" ou sido assinados contratos em relação à apresentação de Madonna no Eurovision.

No entanto, um porta-voz do canadense-israelense Sylvan Adams, que financia o festival, declarou à Agência Efe que o acordo entre a artista e o empresário e filantropo está completamente fechado.

A estimativa é que o custo da apresentação seja de US$ 1 milhão, mas, de qualquer forma, ainda é preciso fechar o contrato com a organização do festival.