Madonna pede prestação de contas à Cabala A cantora Madonna teve o seu primeiro desentendimento com líderes da Cabala, o estudo do misticismo judaico. Isso por causa das grandes doações em dinheiro que ela fez às suas entidades. Segundo o tablóide britânico The Sun, a rainha pop, conhecida por seu afiado senso de negócios, pediu um documento detalhando como seu dinheiro foi usado desde que começou sua turnê Re-Invention, em maio. Madonna ainda teria recusado um convite para participar de um seminário privado. Uma fonte que não se identificou disse ao jornal que Madonna que saber quais projetos estão levando seu dinheiro e por que uns são escolhidos no lugar de outros. "Ela só quer saber como o dinheiro está sendo gasto para continuar as doações." Mas, apesar das picuinhas da loira com os líderes da Cabala, Madonna continua firme e forte nas suas convicções. Ela ainda insiste em ser chamada de Esther - seu nome cabalístico - e só toma água que tenha passado por seus rituais.