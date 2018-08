Madonna participa de encontro sobre a Cabala A estrela pop Madonna está em Tel Aviv, onde participa de um congresso para seguidores da Cabala, o misticismo judaico, de que a cantora se tornou adepta. Madonna se sentou na primeira fileira no encontro para novos adeptos da Cabala, que aconteceu em um hotel local. Ela chegou à cidade ontem para participar das comemorações do ano novo judaico. A cantora, usando uma roupa escura, uma boina quadriculada e óculos, assistiu à conferência junto com as mulheres, que ficam separadas dos homens, como manda a tradição judaica. O marido dela, o cineasta Guy Ritchie, também participou do evento. Madonna, de 45 anos, já mudou seu nome para Esther e guarda o sabá, o dia sagrado do Judaísmo, mas não se converteu à religião. A cantora, que acabou de encerrar sua turnê pela Europa, pretende visitar vários lugares santos para os judeus, como a Tumba de Raquel, em Belém, o que vem sendo criticado pelos judeus ortodoxos, que desaprovam a iniciativa da cantora. As autoridades judaicas dizem que a Cabala só pode ser estudada por homens casados de mais de 40 anos, após estudos aprofundados do Talmud.