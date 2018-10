Madonna mostra bar de Lisboa onde encontrou inspiração para seu novo álbum

A cantora Madonna mostrou nesta sexta-feira, 26, a seus fãs onde encontrou a inspiração para o seu próximo disco, que será lançado em 2019: o Tejo Bar, localizado no bairro lisboeta de Alfama, onde, entre fados e música cabo-verdiana, "começou" seu novo trabalho.

A artista americana, de 60 anos, publicou várias imagens em sua conta no Instagram, onde tem mais de 12 milhões de seguidores, nas quais aparece no Tejo Bar cercada de músicos como Dino D'Santiago e a fadista Vânia Duarte.

"A inspiração para o meu novo álbum começou aqui em Lisboa, no Tejo Bar", escreveu a rainha do pop, que acrescentou à mensagem 'hashtags' em alusão a ritmos cabo-verdianos como "morna" e "funaná".

A cantora também destaca sua conexão com o "canto mágico" do guineano Kimi Djabaté e elogia os "sons de Portugal" ao lado do guitarrista Gaspar Varela, bisneto da lendária fadista Celeste Rodrigues, falecida este ano e irmã de Amália Rodrigues, uma lenda no país.

Madonna acostuma mostrar nas redes sociais alguns aspectos de sua vida em Lisboa, onde foi morar em 2017 para que um de seus filhos jogue nas categorias de base do Benfica.

Além da influência portuguesa, pouco se sabe sobre o novo disco, sucessor de "Rebel Heart" (2015) e 14º da carreira da artista.