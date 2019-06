Madonna lança clipe de ‘God Control’

Madonna lançou nesta quarta-feira, 26, o aguardado vídeo de God Control, single de seu novo álbum, Madame X. A cantora havia divulgado mais cedo um trecho do clipe, em que fala sobre o controle de armas.

O disco Madame X foi lançado no dia 14 de junho. Até o momento, cinco músicas do álbum haviam sido divulgadas: Medellín, parceria com o colombiano Maluma, que ganhou clipe, I Rise, Crave (com participação de Swae Lee), Future, em parceria com Quavo, e Dark Ballet. O álbum angariou críticas positivas em diversos veículos de comunicação estrangeiros.

Confira o clipe de God Control, da Madonna