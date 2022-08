Madonna faz 64 anos: Veja 10 frases marcantes da rainha do pop

Nascida em 16 de agosto de 1958, em Bay City, Michigan, Madonna Louise Ciccone chega aos 64 anos com muitos projetos engatilhados. Um desses será a coletânea de remixes de seus maiores sucessos de Madonna e parcerias com nomes como Justin Timberlake, Britney Spears e Maluma. A ideia é reunir as 50 músicas que chegaram ao 1º lugar de uma única lista da Billboard. O lançamento está marcado para o sábado, 19 de agosto.

E, para celebrar o aniversário da Rainha do Pop, selecionamos 10 frases, confira a seguira:

"Quando eu era criança, achava que era negra. Toas as minhas coleguinhas eram negras e eu só escutava música de negro, enfim, tudo girava em torno da raça negra. Se ser negro é sinônimo de paz de espírito, e não eu era negra."

"No colegial, eu era a maior nerd. Me achava tola, desinteressante e boba. Não me encaixava em nenhum grupo. Só comecei a beber de verdade depois do meu divórcio (com o ator Sean Penn) aos 30 anos de idade."

'Eu estou sempre à procura de algo novo, uma nova inspiração, uma nova filosofia, uma nova forma de ver algo, um novo talento. Eu não sigo regras. Nunca segui e não vou começar agora'

'A razão pela qual intolerância, sexismo, racismo, homofobia existem é o medo. As pessoas têm medo dos seus próprios sentimentos, medo do desconhecido. Se algo te faz se sentir bem, eu digo: Faça isso! Não sei o que você está esperando'.

“Se você está falando da extrema-direita e dos direitos que estão sendo tirados, digamos, da comunidade LGBT+ ou dos direitos femininos... obviamente estou traumatizada e horrorizada”

“Quando você pensa na quantidade de pessoas que morreram, foram mortas, foram feridas, cujas vidas foram alteradas irrevogavelmente por causa da falta de controle de armas na América, é um problema muito, muito grande”.

"E, finalmente, não envelheça. Porque envelhecer é um pecado. Será criticada, será desprezada e, definitivamente, não tocarão sua música no rádio"

“Esta é uma época louca porque lutamos muito duro por muitas destas liberdades, e agora parece que elas estão sendo tiradas sistematicamente... não me faz me sentir desesperançada. Só me faz querer reagir”.

"Eu sou uma lutadora pela liberdade, uma feminista com um coração rebelde, e se você não consegue dar uma razão lógica para o 'não', eu não vou aceitar." (disse na época da negativa para adotar a filha Mercy)

"É muito irritante. Ele usa minhas roupas e fica melhor nele. Ele pode até usar um vestido e parecer um machão", ao elogiar o filho David, de 16 anos.