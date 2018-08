Madonna encerra turnê em Lisboa e vai para Israel A pop star norte-americana Madonna encerra hoje sua turnê mundial Re-invention em Lisboa. Madonna lotou os locais onde se apresentou, com ingressos vendidos em tempo recorde nos 56 shows realizados nesta temporada, vistos por cerca de 900 mil pessoas, desde seu início em maio em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Pavilhão Atlântico em Lisboa, mais de 15 mil fãs assistiram ao show de ontem. Alguns acamparam durante vários dias na fila de entrada para garantir um bom lugar para vê-la. Outros vieram da Espanha, Noruega e até da Austrália. O espetáculo teve bailarinas, telões gigantes e trapezistas. De top prateado, shorts, botas pretas e boina, Madonna, de 46 anos, cantou seus principais sucessos: Papa don´t Preach, American Life, Material Girl, Holyday, Like a Prayer, Frozen o Music. Amanhã, Madonna vai para Israel participar das comemorações do ano novo judaico. Os organizadores do retiro espiritual em Israel pediram aos fotógrafos judeus que não cubram o evento e aos jornalistas que se vistam de branco por "razões religiosas" para entrar na Sinagoga que será instalada no hotel onde a cantora se hospedará em Tel Aviv, mas não poderão escrever a respeito da cerimônia.