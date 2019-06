Madonna e Bruce Springsteen lideram ranking de discos mais ouvidos

As lendas da música Madonna e Bruce Springsteen estão em primeiro e segundo lugar na classificação dos discos mais ouvidos dos Estados Unidos.

Madame X, de Madonna, chegou ao topo do Billboard 200. É o nono disco da cantora que alcança o primeiro lugar da lista de mais ouvidos.

Western Stars, de Springsteen, está em segundo lugar. É a primeira vez desde 1985 que a rainha do pop, de 60 anos, e The Boss, de 69 anos, reinam juntos no ranking dos discos mais ouvidos.

Durante duas semanas em janeiro e fevereiro de 1985, Born in the USA, de Springsteen, e Like a Virgin, de Madonna, lideraram o ranking em primeiro e segundo lugar respectivamente. Nas duas semanas seguintes, o disco de Madonna passou ao primeiro lugar e o de Springsteen caiu para segundo.

Apesar de não ter rebebido boas críticas, o último trabalho de Madonna - uma mistura de ritmos latinos, baladas acústicas e reflexões íntimas sobre comunidades marginalizadas - subiu ao topo dos rankings em parte por sua estratégia de "pacote", que consiste em programar o lançamento de discos junto com entradas para shows ou compras de produtos ligados ao artista.

Observadores da indústria musical preveem que o rapper de country Lil Nas X ultrapassará os dois artistas veteranos na semana que vem.

Lil Nas X, que ficou famoso graças a seu single de sucesso Old Town Road, acaba de lançar seu primeiro álbum, 7, que inclui esse hit e um remix de Billy Rae Cyrus junto com uma canção da rapper americana Cardi B.