Madonna diz que a cultura de Portugal inspirou seu próximo álbum

A cantora Madonna, que completa 60 anos no dia 16 de agosto, é capa da revista Vogue Itália deste mês. Na edição, além de um ensaio fotográfico com os filhos, a rainha do pop falou sobre a sua vida em Lisboa, onde mora há um ano.

A revista só chega às bancas italianas no final da semana, mas alguns trechos já circulam pela internet. Em um deles, a cantora confirma um novo álbum de estúdio para este ano e fala sobre as influências de Portugal. "Conheci vários músicos incríveis e acabei trabalhando com muitos deles no meu novo diso, então Lisboa influenciou minha música e meu trabalho", disse Madonna. "Como não poderia? Eu não vejo como poderia ter passado um ano sem receber informação de toda esta cultura."

De acordo com o editor da Vogue Itália e amigo pessoal de Madonna, Giovanni Bianco, responsável pelas últimas capas de seus discos, a cantora é uma grande fã de fado. Segundo o site português Blitz, a cantora teria entrado em estúdio com artistas locais como Dino D'Santiago e Kimi Djabaté. O último lançamento da cantora foi o álbum Rebel Heart em 2015.

Ainda na entrevista para a Vogue, Madonna revela que seus quatro filhos mais jovens - David Banda e Mercy James, de 12 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 5 -, todos adotados no Malaui, se adaptaram bem ao novo país. Os dois mais velhos, Lourdes Leon, de 21 anos, e Rocco Ritchie, de 17, não moram com a mãe. "O impressionante é como eles são resiliantes e abraçam novas coisas, especialmente música, dança, futebol e outros esportes - coisas que os conectam com outras pessoas e tornam a adaptação mais fácil", analisa a cantora. "Eles aprenderam a falar português por meio de todas essas coisas e com as pessoas, não sentadas numa sala de aula, de uma forma didática."

Segundo Madonna, a decisão de se mudar para Portugal foi para incentivar a carreira de David Banda no futebol - o garoto treina pelo time Benfica -, mas de uma forma que fosse positiva para todos os filhos. "Acho importante fazê-los crescer em contato com diferentes culturas." Antes da decisão final por Lisboa, ela chegou a cogitar cidades como Turim, na Itália, e Barcelona, na Espanha. "Barcelona é uma cidade fantástica e também gosto de Turim, mas não parecem adequadas para crianças. São boas para intelectuais, com impressionantes museus e edifícios, mas não seria divertido para as crianças", acredita. "E eu tenho que pensar em todos, não apenas em David."

Na entrevista, a cantora releva ainda que ela própria já desejava deixar os EUA. "Não é o melhor momento da América."