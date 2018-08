Madonna divulga vídeo de apresentação no MET Gala para comemorar aniversário

A cantora Madonna celebra os seus 60 anos de vida nesta quinta-feira, 16, e como um presente para os fãs, divulgou em seu canal no YouTube a apresentação completa que fez este ano no evento fashion MET Gala.

A apresentação, feita nas escadas do Metropolitan Museum de Nova York, segue o tema do evento deste ano, "Imaginação Católica", com inúmeros símbolos e simbolismos religiosos.

++ Madonna celebra os 60 anos como uma sobrevivente às polêmicas

Além da sua própria Like a Prayer, Madonna cantou um trecho da inédita Beautiful Game e ainda Hallelujah, de Leonard Cohen.

Madonna, que está em Marrakesh para celebrar o seu 60º aniversário, recentemente confirmou, numa entrevista para a Vogue Itália, que deve lançar um novo álbum ainda este ano.