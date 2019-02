Madonna deve deixar Portugal e voltar aos EUA, diz revista

A informação publicada pela revista portuguesa Vidas de que a cantora Madonna está preparando sua mudança nos próximos meses de Lisboa, cidade onde vive desde 2017, repercutiu na imprensa de Portugal nesta terça-feira, 19.

Segundo os rumores, a rainha do pop, de 60 anos, não renovou o contrato de aluguel do Palácio do Ramalhete, onde mora, e sairá da propriedade em março para passar seus últimos meses na capital portuguesa em um hotel de luxo e deixar país em setembro para retornar aos Estados Unidos.

A revista Vidas, que pertence ao jornal sensacionalista Correio da Manhã, levantou a suposta mudança e a tese foi reforçada pela imprensa internacional porque Madonna tinha dito quando chegou a Portugal que sua estadia seria temporária.

Em meio aos fortes rumores, Madonna permanece tranquila e continua sua rotina diária na capital portuguesa.

Em sua última atualização no Instagram, publicada ontem, a cantora aparece um vídeo com a fadista Fábia Rebordão, no qual interpretam a música Vou dar de beber à dor.

O vídeo, uma prévia do próximo álbum de Madonna, foi gravado no Miradouro Panorâmico de Monsanto e mostra imagens de locais emblemáticos de Lisboa.

A cantora americana foi morar em Portugal em 2017 para que um de seus filhos pudesse treinar no Benfica. Além de Madonna, outras celebridades decidiram se mudar para Lisboa nos últimos tempos, como Monica Bellucci e Michael Fassbender, entre outros.