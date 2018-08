Madonna chega a Israem em busca da espiritualidade A pop star Madonna chegou hoje a Israel para estudar a cabala na data que coincide com o ano novo judaico. Sua visita de cinco dias, que inclui uma passagem pelas tumbas dos rabinos sábios, provocou reações diversas de entusiasmo e raiva, num país centrado no conflito com os palestinos. Madonna não é judía, mas ultimamente tem se interessado pel Cabala, o misticismo judaico e adotou o nome hebraico Esther, se nega a fazer shows no Shabat, incorporou símbolos judaicos em alguns de seus vídeos, causando consternação entre muitos líderes religiosos. La organización que se encarga de su visita a Israel ordenó a los periodistas vestir túnicas blancas y les prohibió tomar apuntes durante el Año Nuevo, o Rosh Hashaná. "Isto é espetáculo, não judaismo", disse Uri Orgaj, um popular locutor de rádio. Madonna faz parte de um grupo de 2 mil estudantes da cabala procedentes de 22 países, incluindo a estilista Donna Karan e Marla Maples, ex-esposa de Donald Trump, segundo informou o Centro Cabala, que organiza a viagem. Os jornalistas foram proibidos de tomar notas e obrigados a vestir túnicas brancas para acompanhar o grupo. O jornal Yediot Ahronot informa em destaque a visita de Madonna, e em outra página dá como título: "Esther vem para as festas"