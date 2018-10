Madonna adia lançamento do seu próximo disco para 2019

LISBOA — Estava previsto para o último trimestre deste ano, mas o novo disco de Madonna não verá a luz do dia até 2019, de acordo com a cantora, que agora assegura que o trabalho será fortemente influenciado por sua nova vida em Lisboa.

A artista de 60 anos confirmou que o disco sairá no próximo ano em uma entrevista para a revista de moda Women's Wear Daily (WWD).

"Estou finalizando meu disco, que lançarei no ano que vem", disse Madonna.

Esse será o seu 14.º álbum, depois de Rebel Heart, de 2015, e o primeiro desde que se mudou para Portugal no fim de 2017, uma mudança que trouxe necessidades de adaptação tanto da família da cantora quanto dos próprios lisboetas.

Pouco se sabe do conteúdo do disco, ainda que Madonna tenha divulgado nas redes sociais amizades com fadistas e outros músicos portugueses.

"Conheci muitos músicos fantásticos e trabalhei com muitos deles nesse novo álbum. Lisboa influenciou minha música e meu trabalho. Não poderia ser diferente. Não sei como conseguiria passar um ano aqui sem absorver algo dessa cultura", disse recentemente à Vogue Italia.

Madonna se mudou para que um de seus filhos começasse a treinar no time de futebol Benfica. Ela é uma das estrelas que recentemente se instalaram na capital portuguesa, como Monica Bellucci e Michael Fassbender, entre outros.

Na semana passada, a estrela pop aderiu à campanha brasileira #EleNão, que rejeita o nome de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil.