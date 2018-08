Machado Coelho lança livro de coleção sobre ópera Um recital gratuito no Teatro Municipal marca hoje o lançamento do livro A Ópera nos Estados Unidos, o nono da coleção História da Ópera, editada pela Perspectiva e assinada pelo crítico musical Lauro Machado Coelho. Como de costume, a apresentação terá trechos de algumas das principais obras citadas no livro - hoje, a seleção tem Menotti, Gershwin e Bernstein, na interpretação de solistas como Martha Herr, Sandro Bodilon, Edna D´Oliveira, José Gallisa, Ednéia de Oliveira, Davi Marcondes e Solange Siquerolli, comandados, ao piano, por Vânia Pajares. A Ópera nos Estados Unidos, conta o autor, crítico do Estado, seria apenas um capítulo em outro livro, mas acabou ganhando maior proporção, pois, como prova, Machado Coelho, os EUA são o celeiro do que de mais interessante está sendo produzido no gênero nos dias de hoje. Mas, se uma das qualidades do livro é revelar novos autores, praticamente desconhecidos por aqui, também é importante a lembrança de alguns dos nomes principais do gênero no país, como Gian Carlo Menotti, Gershwin e Leonard Bernstein, justamente os autores selecionados para o recital. Menotti, italiano que imigrou para o EUA aos 14 anos, após a 2.ª Guerra, é um autor bastante ligado ao verismo. Gershwin e Bernstein deixaram críticos loucos ao trabalhar na fronteira entre o erudito e o popular, mas sempre com alto nível de realização musical. De Menotti foi escolhida para o recital a ópera O Telefone, nas vozes da soprano Martha Herr e do barítono Sandro Bodilon. Porgy & Bess e Candide, são as obras selecionadas de de Gershwin e Bernstein, respectivamente. De Porgy & Bess serão interpretados Summertime, A Woman Is a Sometimes Thing, I Got Plenty O´Nutting, Bess, You Is My Woman Now, It Ain´t Necessarrily So, There´s a Boat Dat´s Leaving Soon for New York e Oh, Lawd, I´m on My Way - as vozes são de Edna D´Oliveira, Davi Marcondes, José Gallisa, Ednéia de Oliveira e Gilmar Ayres, com o piano de Vânia Pajares. De Candide, completam o programa a ária de Cunegonde, Glitter and Be Gay, e o delicioso dueto We Are Women - aqui com a presença de Vânia também cantando, ao lado de Solange Siquerolli. A Ópera nos Estados Unidos - Recital de lançamento do nono volume da coleção História da Ópera, de Lauro Machado Coelho. Editora Perspectiva. 568 páginas. R$ 69. Teatro Municipal (1.464 lugares). Praça Ramos de Azevedo, s/n.º, centro, São Paulo, (11) 222-8698, metrô Anhangabaú. Hoje, às 20 horas. Grátis.