Lyniv se torna 1ª mulher a reger ópera no Festival de Bayreuth

A ucraniana Oksana Lyniv se tornou neste domingo, 25, a primeira mulher a reger uma orquestra no Festival de Ópera de Bayreuth, criado há 145 anos, que contou com a presença da chanceler alemã Angela Merkel.

Lyniv, de 43 anos, abriu esta edição do festival dedicado à obra de Richard Wagner com a direção musical da ópera O holandês errante, com uma versão do diretor teatral Dmitri Tcherniakov.

Merkel, que é uma grande fã de Wagner, assistiu à apresentação acompanhada de seu marido Joachim Sauner.

"Uma ópera de Richard Wagner é o maior desafio profissional para um maestro. O gênero é irrelevante", disse Lyniv ao Berliner Zeitung na semana passada sobre seu marco.

Após seu cancelamento no ano passado devido à pandemia de covid-19, o festival está sendo realizado este ano com um público reduzido, de apenas 911 pessoas na ópera de abertura.

Todos eles devem usar máscara e estar vacinados ou apresentar exame negativo recente para poder assistir aos espetáculos.