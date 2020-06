Luciano Pavarotti será homenageado com estrela na Calçada da Fama em 2021

O tenor italiano Luciano Pavarotti (1935-2007) receberá em 2021 uma estrela póstuma na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além de Pavarotti, a Câmara de Comércio de Hollywood anunciou uma lista com os nomes de mais de 30 estrelas do cinema, da televisão e do entretenimento que em breve receberão a honraria.

"Estou muito feliz como um emiliano, como Pavarotti, por ter conseguido ativar e concluir o processo para esse reconhecimento", disse Paolo Rossi Pisu, da Genoma Films, empresa de produção e distribuição que se comprometeu com a candidatura do tenor italiano.

O governador da Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, foi outro que celebrou a notícia. Pavarotti nasceu e morreu na cidade de Modena, que fica nesta região do país.

"Agora é oficial! Na célebre Calçada da Fama, em Los Angeles, haverá uma estrela dedicada a Luciano Pavarotti. Outro reconhecimento incrível para um artista de nossa terra que realmente emocionou o mundo inteiro", escreveu Bonaccini em sua página no Facebook.

Outro italiano que também terá uma estrela na Calçada da Fama será o ator, dublador e roteirista Giancarlo Giannini.