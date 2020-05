Luan Santana vai fazer live em estádio fechado para Dia dos Namorados

Luan Santana deve fazer a maior live de todos os tempos no sábado, dia 13 de junho, quando vai usar o palco do Allianz Parque para fazer um show sem público, que será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A primeira experiência de um show em um estódio fechado no Brasil será para comemorar o Dia dos Namorados. O projeto será captado e transmitido em formato multiplatafoma também pelo YouTube do cantor e pelos perfis das redes sociais. “Pensamos muito em toda a infraestrutura que poderia demandar e de que forma fazer isso com um mínimo de pessoas possível. Mas chegamos a uma boa equação, estaremos em um espaço com todas as possibilidades de isolamento e teremos a realização de um sonho, que é reabrir, ainda que virtualmente, as portas de um cenário de que a gente não está acostumado a viver longe dele, como um quadro que nos traz afeto, que nos conforta, que é um estádio de futebol”, conta Luan em um texto de divulgação da live. “As dimensões desse espaço também desafogam nossa sensação de confinamento e resgatam a nossa percepção de amplitude, sem falar no conforto que um gramado com arquibancada traz para a nossa alma de brasileiro”.

A live deve levar cerca de três horas de duração. A Globo vai exibir a primeira hora ao vivo depois de Fina Estampa, mas o Multishow fará toda a transmissão. “Sonho com o som quebrando o silêncio de um cenário marcado pelo ruído rítmico das grandes torcidas, das grandes plateias, e bem onde entra em campo a paixão nacional desta nação tão castigada neste momento. E tudo com a parceria da Globo, que tão bem entende de um milhão de uns querendo se conectar com o nosso jeito tão brasileiro de ser”, diz o cantor.