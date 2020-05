Los Hermanos anuncia novo disco ao vivo: 'Los Hermanos 2019'

A banda Los Hermanos anunciou um novo disco ao vivo: Los Hermanos 2019 chega às plataformas no dia 14 de maio, quinta-feira, às 15h, com 27 músicas gravadas ao vivo nas 11 cidades em que a banda se apresentou no Brasil, no ano passado.

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, 250 mil pessoas passaram pelos shows do reencontro de Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba em turnê.

Já está no ar também um documentário de 30 minutos, Los Fãs, em que algumas pessoas compartilham histórias pessoais, e muitas vezes emocionantes, sobre suas relações com a música da banda. Na quinta, dia 14, às 18h, hasverá uma "festa" com audição do disco (listening party) para os fãs, no canal oficial da banda no Youtube.

No dia 18 de maio, data do último show da turnê no Allianz Parque (SP) em 2019, a banda lança ainda o clipe de O Vencedor, com som e imagens em 360 graus, gravado por Daniel Carvalho, filmado por Rômulo Nobre de Carvalho e dirigido por Victoria Oliveira.

Também estão marcadas reapresentações do show Los Hermanos Ao Vivo no Maracanã:

Dia 13 de maio, às 21h, no Canal Bis

Dia 16 de maio, às 15h, no Multishow

Veja o repertório de Los Hermanos 2019:

A FLOR (MARCELO CAMELO/RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

ALÉM DO QUE SE VÊ (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

RETRATO PRA IAIÁ (RODRIGO AMARANTE/MARCELO CAMELO)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Clarinete

O VENCEDOR (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

O VENTO (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

TODO CARNAVAL TEM SEU FIM (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

CONDICIONAL (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

CORRE CORRE (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Congas

Mauro Zacharias – Pandeirola

PRIMEIRO ANDAR (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

A OUTRA (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

MORENA (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

POIS É (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

SENTIMENTAL (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Clarinete

SAMBA A DOIS (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

TENHA DÓ (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

QUEM SABE (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

DESCOBERTA (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Indio – Sax

ANNA JÚLIA (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

O VELHO E O MOÇO (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

PAQUETÁ (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Timbales

DO SÉTIMO ANDAR (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

ÚLTIMO ROMANCE (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

DE ONDE VEM A CALMA (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

CONVERSA DE BOTAS BATIDAS (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

DEIXA O VERÃO (RODRIGO AMARANTE)

Rodrigo Amarante – Vocal e Guitarra

Marcelo Camelo – Baixo

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Guitarra

Índio – Clarinete

AZEDUME (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Mauro Zacharias – Trombone

PIERROT (MARCELO CAMELO)

Marcelo Camelo – Vocal e Guitarra

Rodrigo Amarante – Guitarra

Bruno Medina – Teclados

Rodrigo Barba – Bateria

Gabriel Mayall – Baixo

Bubu Silva – Trompete

Mauro Zacharias – Trombone

Índio – Sax

Gravado por Daniel Carvalho e Arthur Luna.

Mixado e Masterizado por Daniel Carvalho no estúdio Casa da Nina.

Gravado Ao Vivo durante a Turnê Los Hermanos 2019 nos meses de Abril e Maio nas cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Curitiba e Porto Alegre.