Lollapalooza: Miley Cyrus desabafa sobre saúde e perda de Taylor Hawkins, mas promete show histórico

Faltando poucas horas para subir ao palco do festival Lollapalooza Brasil, a cantora Miley Cyrus, grande destaque entre os shows deste sábado, 26, usou seu perfil no Twitter para publicar um desabafo e ressaltar que pretende fazer um show memorável e com homenagens a Taylor Hawkins, do Foo Fighters, morto na última sexta, 25.

Leia Também Após avião de Miley Cyrus ser atingido por raio, cantora pode já estar no Brasil

"Brasil... Eu tive momentos emocional e fisicamente bastante estressantes nos últimos dias. Após ter um enjoo de altitude, meu avião foi atingido por um raio e a primeira pessoa com quem eu falei após o voo já morreu... Quando eu estou indo para onde ia, tive bronquite! Eu sempre me sinto melhor quando sou honesta. Para falar a verdade, eu só quero que o show de hoje seja perfeito para vocês... Mas eu sei que nenhum de vocês me amou por ser perfeita... É literalmente o contrário. Vocês me amam através de todos os meus esforços do passado e eu sei que me apoiarão agora", escreveu.

Na sequência, concluiu: "Minha mente quer correr... Mas meu coração e minha alma nunca irão deixar o Brasil sem dar a vocês o melhor show possível. Não estaria alinhado aos meus valores não cumprir com a minha palavra. Eu lhes prometi um show e teremos um! Há tanta coisa pela qual celebrar e ficar feliz... Estou apenas me sentindo humana e com o coração partido hoje... Mas estou colocando um traje de super-heroína e serei forte não apenas por vocês, mas por mim! Quero viver a minha verdade e a minha mensagem! Nunca desistam!".

Por fim, Miley Cyrus destacou que dedicará sua apresentação ao amigo Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters. Ele se apresentaria no Lollapalooza na noite deste domingo, 27, mas morreu na noite de sexta, 25, após um show na cidade de Bogotá, na Colômbia.

"O show de hoje é em homenagem ao meu amigo Taylor Hawkins. O cara mais bacana que eu conheço e que gostaria que eu brilhasse e cantasse alto pelo amor do rock'n'roll! Eu farei isso com uma pequena ajuda do meu amigo Taylor lá de cima e de todos vocês. Vamos fazer isso", finalizou Miley Cyrus.

Brazil …. I’ve had a really emotionally and physically stressful last few days. After having altitude sickness, my plane was struck by lightening & the first person I spoke to after the flight has now passed away… when I got to where I was going I had bronchitis! — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 26, 2022

I always feel better when I am honest. To be real I just want tonight’s show to be PERFECT for you… but I know none of you have ever loved me for being perfect … it’s actually been the opposite. You’ve loved me thru all of my past struggles and I know you’ll support me now. — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 26, 2022

I am just feeling heart broken & “human” today…. But I am putting on my super hero suit and going to be strong not only for YOU but for ME! I want to live my truth AND MY MESSAGE! Never give up! — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 26, 2022

My mind wants to run…. But my heart and soul WOULD NEVER leave Brazil without giving you the best show possible. It isn’t aligned with my values to not stick to my word. I promised you a SHOW & there will be one! There is so much to celebrate and be excited about… — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 26, 2022