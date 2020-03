Lollapalooza e CCXP 2020 ocorrem na mesma data em São Paulo; veja o calendário do segundo semestre

Com o surto do novo coronavírus, diversos eventos, shows e festivais em São Paulo foram adiados para o segundo semestre. Muitos deles ainda não informaram novas datas, mas na lista o abaixo a reportagem levantou os principais eventos no calendário da cidade para o segundo semestre de 2020.

A principal coincidência será entre o Lollapalooza (adiado por conta da epidemia) e a CCXP: ambos ocorrem no fim de semana dos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Outra coincidência, que já estava prevista, é a Mostra de Cinema e a Bienal do Livro, a serem realizadas entre o fim de outubro e o início de novembro.

Veja o calendário atualizado sobre os principais eventos na cidade de São Paulo no segundo semestre, a partir de junho de 2020.

JUNHO

5 de junho - Racionais MC’s no Espaço das Américas

6 de junho - Caetano Veloso e Ivan Sacerdote no Espaço das Américas

10 de junho - AnaVitória no Espaço das Américas

12 e 13 de junho - Micareta, com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Alinne Rosa, É o Tchan, na Arena Anhembi

12 e 13 de junho - Roupa Nova no Espaço das Américas

13 de junho - Pussycat Dolls no UnimedHall

13 de junho - Milton Nascimento no Internacional Eventos (Guarulhos)

14 de junho - Parada LGBTQ na Avenida Paulista

18 a 28 de junho - Óperas Navalha na Carne, de Leonardo Martinelli, e Homens de Papel, de Elodie Bouny, no Theatro Municipal

19 de junho - Djavan no Espaço das Américas

20 de junho - Duda Beat na Audio

26 de junho - Baile do Nego Véio 2 no Espaço das Américas

26 de junho - Queremos com Attooxxa, Quantic, Batekoo na Audio

27 de junho - Maria Bethânia no UnimedHall

27 de junho - Skank no Espaço das Américas

28 de junho - Manu Gavassi no Espaço das Américas

JULHO

3 de julho - Skank no Espaço das Américas

7 de julho - Tanabata Matsuri

8 de julho - Wesley Safadão no Espaço das Américas

10 de julho - Chitãozinho e Xororó no Espaço das Américas

10 de julho - Lenine no Teatro Opus

17 de julho - Thiago Arancam no Tom Brasil

18 e 19 de julho - Taylor Swift no Allianz Parque

31 de julho - Zeca Pagodinho no Espaço das Américas

AGOSTO

6 de agosto - Il Divo no Espaço das Américas

7 de agosto - Ivete Sangalo no Espaço das Américas

8 e 9 de agosto - Amigos 2020 no Allianz Parque

8 de agosto - Ana Carolina no Espaço das Américas

14 a 23 de agosto - Ópera Don Giovanni, de Wolfgang A. Mozart, no Theatro Municipal

20 de agosto - Renaissance + Curved Air, no Espaço das Américas

21 de agosto - Vitão na Audio

22 de agosto - CPM 22 na Audio

SETEMBRO

10 e 11 de setembro - Almir Sater no Teatro Bradesco

11 de setembro - A-Ha no Espaço das Américas

12 de setembro - Uma Noite em Buenos Aires no Tom Brasil

24 de setembro - McFly no UnimedHall

26 de setembro a 7 de outubro - Ópera Benjamin, de Peter Ruzicka, no Theatro Municipal

OUTUBRO

7 de outubro - Harry Styles no Allianz Parque

22 de outubro a 4 de novembro - Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

25 de outubro - Michael Bublé no Allianz Parque

30 de outubro - Jorge e Mateus no Espaço das Américas

30 de outubro a 8 de novembro - Bienal Internacional do Livro de São Paulo

NOVEMBRO

8 de novembro - Richard Clayderman no Tom Brasil

Segunda quinzena - Wu Tang Clan no Espaço das Américas

DEZEMBRO

3 a 6 de dezembro - CCXP

4, 5 e 6 de dezembro - Lollapalooza Brasil no Autódromo de Interlagos