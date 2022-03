Lollapalooza: Djonga faz show enérgico, político e emocionante

Enérgico. Essa é a única palavra que define o que foi o show de Djonga no Lollapalooza. O cantor não negou fogo em nenhum momento, e a plateia reagiu eufórica.

Leia Também Ministro do TSE atende partido de Bolsonaro e proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

O show foi o mais crítico ao presidente Jair Bolsonaro até o momento, com Djonga prometendo (e cumprindo) ofender o presidente 22 vezes. O cantor incitou a plateia a protestar contra a decisão do TSE que proíbe manifestações políticas no festival.

Para além dessa parte, Djonga emocionou ao cantar uma música sobre sua avó e levou o público a 'bater cabeça' - literalmente, abrindo rodas na platéia e participando de todas elas.