Lollapalooza Brasil divulga normas sanitárias do festival

De 25 a 27 de março, o festival Lollapalooza está de volta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Edição especial para os fãs que, desde 2020, tiveram suas expectativas frustradas pela pandemia de covid. A edição promete ser uma das mais ecléticas, com setlist que vai dos Foo Fighters a Pabllo Vittar.

No entanto, para aproveitar as atrações, séra preciso apresentar comprovante de vacinação, físico ou virtual, com pelo menos duas doses da vacina contra covid. Uso de máscara obrigatório, exceto no momento de consumo de alimentos. Será disponibilizado álcool em gel nas dependências do local.