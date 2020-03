Apesar do coronavírus, Lollapalooza mantém shows no Brasil; veja programação

Com menos de um mês para a nona edição do Lollapalooza Brasil, o evento divulgou nesta terça, 10, os horários das atrações. LollaBR 2020 acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Serão mais de 10 horas de festival por dia, com mais de 50 horas de atividades ininterruptas.

Segundo assessoria do evento, todos os convidados internacionais até o momento confirmam presença no festival.

A apresentação dos headliners Guns N’ Roses e Lana Del Rey, será na sexta-feira (03/04), Travis Scott e Martin Garrix, no sábado (04/04) e The Strokes e Gwen Stefani no domingo (05/04).

Confira os horários:

Sexta-feira

Sábado

Domingo