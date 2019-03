Lollapalooza divulga a programação completa do festival de 2019

A organização do Lollapalooza Brasil 2019 divulgou, nesta sexta-feira, 15, a programação completa do festival, com os dias e horários das apresentações. São aguardadas bandas famosas como Arctic Monkeys, Kings of Leon e a brasileira Tribalistas.

Os artistas estarão divididos em quatro palcos – Palco Budweiser, Palco Onix, Palco Adidas e Palco Perry’s by Doritos -, durante os três dias do evento, que acontece de 5 a 7 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Confira o lineup completo com os horários das apresentações:

Programação de sexta-feira, 5 de abril

Programação de sábado, 6 de abril

Progrmaçaõ de domingo, 7 de abril

Compra de ingressos

Ingressos para um dia custam R$ 800, com possibilidade de meia entrada ou entrada social, com valor de R$ 440, permitida quem doar para o programa Criança Esperança no momento da compra. Ingressos para os três dias do festival custam R$ 1.800, também com possibilidade de meia entrada ou entrada social, nesse caso, a R$ 990. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento.