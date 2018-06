Lollapalooza disponibiliza repelente de mosquitos no festival

Após recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de que quem viesse ao festival tomasse vacina contra a febre amarela, o Lollapalooza Brasil decidiu disponibilizar repelente de mosquitos para os fãs no festival.

A região do Autódromo de Interlagos é um dos 24 distritos com recomendação para a imunização contra a doença. Vale lembrar que a vacina precisa ser aplicada com até dez dias de antecedência. Esse é o período mínimo para que ela faça efeito.

Diversos totens com o produto estão espalhados pelo Autódromo. A recomendação, porém, é de que o produto seja aplicado no máximo duas vezes por dia.