Lollapalooza Brasil anuncia datas para a edição de 2023

O calendário do Lollapalooza já tem datas para o Brasil em 2023. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, volta a receber o festival nos dias 24, 25 e 26 de março. Ainda não foram anunciados line-up nem a venda de ingressos.

Na dição deste ano, o Lolla marcou a retomada de grandes eventos no Brasil pós-covid-19. Foram 302.235 pessoas que circularam pelos 600 mil m² festival, em março. Em 2019, última edição pré-pandemia, o evento reuniu público de 246 mil espectadores.

“É muito gratificante poder celebrar a décima edição do Lollapalooza Brasil após um período de tantos desafios, comenta Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun, em material envidado para a imprensa.

Em 2022

Entre as 68 horas de shows de 2022, passaram pelos palcos nomes como Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix, além de Marina Sena, Gloria Groove e Alok. Houve ainda uma emocionante homenagem para Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que morreu na véspera do show que a banda faria no LollaBR. Artistas expressivos da música brasileira, como Emicida, Mano Brown, Rael, Criolo, Planet Hemp e Ego Kill Talent, fizeram parte do tributo, que contou ainda com a transmissão de trechos do show do Foo Fighters no Lollapalooza Brasil 2012.

A nona edição do Lollapalooza Brasil foi de retomada de eventos. Apesar do line-up com grandes nomes brasileiros e internacionais, adversidades também marcaram o evento. O primeiro dia da edição deste ano chegou a ter um show paralisado por causa de uma forte chuva. A possibilidade de raios também interrompeu apresentações. Uma estrutura de metal chegou a ceder por causa do temporal e atingiu uma pessoa, que foi socorrida por paramédicos do evento.

Festival também foi marcado por manifestações políticas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) chegou a acatar um pedido sobre proibição de “manifestações político-partidárias” no evento.

Serviço

Lollapalooza Brasil 2023

Quando: dias 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo

Ingressos e line-up: Ainda não anunciados