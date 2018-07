Lollapalooza Brasil anuncia as datas do festival de 2019

A organização do Lollapalooza Brasil informou nesta quinta-feira, 29, que o evento de 2019 vai ser realizado nos dias 5, 6 e 7 de abril. Esta será a oitava edição do festival e a terceira com três dias (nas demais, o Lollapalooza teve apenas dois). O Lollapalooza Brasil não informou se o evento ocorrerá no Autódromo de Interlagos, a exemplo dos anos anteriores. Neste ano, as principais atrações foram Red Hot Chilli Peppers, The Killers e Pearl Jam.

O SEU AMOR ESTÁ DE VOLTA! É isso mesmo, agora o choro é de felicidade, porque as datas já tão marcadas: 05, 06 e 07 de abril de 2019, a gente se vê no Lollapalooza Brasil! pic.twitter.com/h3JzbHHY8Q — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) 28 de junho de 2018

