Lollapalooza Brasil 2022 termina neste domingo com Gloria Groove e tributo a Taylor Hawkins

O Lollapalooza Brasil 2022 termina neste domingo, 27, sem o Foo Fighters, que faria o encerramento do festival. Com a morte do bateirista Taylor Hawkins, o rapper Emicida - que se apresentou no sábadom, 26 - se une à banda Planet Hemp e a um time de convidados com DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael em uma homenagem ao músico norte-americano.

O último dia do Lollapalooza contará ainda com a apresentação da cantora drag Gloria Groove, a banda The Libertines, a cantora Marina Sena e a banda Fresno.

Confira a seguir a programação completa deste domingo:

27 de março, domingo

Palco Budweiser

Lagum - 12:00 - 12:50

Rashid - 13:45 - 14:45

IDLES - 15:55 - 16:55

The Libertines - 18:05 - 19:05

Planet Hemp, Emicida e convidados DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael - 20:30 - 22:30

Palco Onix

Aliados - 12:55 - 13:40

Fresno - 14:50 - 15:50

Black Pumas - 17:00 - 18:00

Martin Garrix - 19:10 - 20:25

Palco adidas

menores atos - 12:00 - 12:50

Planta & Raiz - 13:45 - 14:45

Marina Sena - 15:55 - 16:55

Djonga - 18:05 - 19:05

Kehlani - 20:30 - 21:30

Palco Perry’s by Doritos

FractaLL x Rocksted - 12:00 - 12:50

MALIFOO - 13:00 - 13:45

Evokings - 14:00 - 14:45

Fancy Inc - 15:00 - 15:45

Cat Dealers - 16:00 - 17:00

Goldfish - 17:15 - 18:15

Kaytranada - 18:30 - 19:30

Gloria Groove - 20:00 - 21:00

Alesso - 21:15 - 22:15