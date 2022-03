Lollapalooza Brasil 2022: confira as atrações do sábado

O segundo dia de shows no Lollapalooza Brasil 2022 promete muitas emoções com atrações nacionais e internacionais de peso. Emicida, Miley Cyrus, Jão, Jup do Bairro e Alok estão entre as princiais atrações deste sábado, 26. O festival, que começou nesta sexta com chuva forte, que pausou as apresentações por alguns minutos, contou com shows de nomes como Pabllo Vittar e The Strokes, segue até domingo, 27.

Os portões abrem ao meio-dia, e as atrações começam a partir das 13h.

Confira a programação completa e os horários dos shows deste sábado:

26 de março, sábado

Palco Budweiser

Terno Rei - 13:05 - 13:50

Silva - 14:45 - 15:45

King Gizzard & the Lizard Wizard - 16:55 -17:55

Emicida - 19:05 - 20:05

Miley Cyrus - 21:30 - 23:00

Palco Onix

Lamparina - 12:15 - 13:00

Clarice Falcão - 13:55 - 14:40

Jão - 15:50 - 16:50

A Day To Remember - 18:00 - 19:00

A$AP Rocky - 20:10 - 21:25

Palco adidas

MC Tha - 13:05 - 13:50

Jup do Bairro - 14:45 - 15:45

Remi Wolf - 16:55 - 17:55

Alessia Cara - 19:05 - 20:05

19:05 - 20:05 Alexisonfire - 21:45 - 22:45

Palco Perry’s by Doritos