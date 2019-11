Lollapalooza Brasil 2020: confira o line up por dia

Foi divulgado nesta segunda, 4, o line up do Lollapalooza Brasil 2020, que será realizado de 3 a 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Em sua nova edição, o festival terá como headliners Guns N’ Roses e Lana Del Rey, na sexta, 3, Travis Scott e Martin Garrix, no sábado, 4, e no domingo, 5, The Strokes e Gwen Stefani. Boa parte dos shows deste ano serão de nomes que chegam pela primeira vez ao Brasil, como é o caso de Travis Scott, Rita Ora, Kacey Musgraves, Rex Orange County, LP, Illenium.

E está disponível o primeiro lote do Lolla Day, válido para um dia de festival, que custa a partir de R$ 340. Para quem quiser curtir o festival inteiro, o quarto lote do Lolla Pass (válido para os três dias), que custa a partir de R$ 892,50, também está à venda.

Veja os shows divididos por dia:

SEXTA-FEIRA – 3 DE ABRIL

Guns N’ Roses

Lana Del Rey

Cage The Elephant

James Blake

Alan Walker

Rezz

Chris Lake

Rita Ora

Rex Orange County

Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra

King Princess

Jaden Smith

Lauv

Idles

San Holo

Masego

Vinne

Jetlag

The Hu

Beowulf

Jaó

Barja

Edgar

SÁBADO – 4 DE ABRIL

Travis Scott

Martin Garrix

Brockhampton

The Lumineers

a Day To Remember

Emicida

Madeon

City And Colour

Ajr

Djonga

Denzel Curry

Silva

Mika

Chemical Surf

Two Feet

Boombox Cartel

Yungblud

Victor Lou

Terno Rei

Mc Tha

Ashibah

Clarice Falcão

Fractall X Rocksted

Wc no Beat & Ludmilla & Kevin o Chris & Haikaiss & Filipe Ret & Pk & Felp 22

DOMINGO – 5 DE ABRIL

The Strokes

Gwen Stefani

Armin Van Buuren

Vampire Weekend

Illenium

Lp

Charli Xcx

Kacey Musgraves

R3hab

Hayley Kiyoko

Pabllo Vittar

Goldfish

Kali Uchis

Cat Dealers

Evokings

Rashid

Wallows

Fancy Inc

Fresno

Malifoo

Menores Atos

Fatnotronic

509-E

SERVIÇO

Datas: 3, 4 e 5 de abril de 2020

Local: Autódromo de Interlagos - Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos – São Paulo - SP

Classificação etária: Crianças abaixo de 05 anos: Não será permitida a entrada.

De 05 a 14 anos: Permitida a entrada acompanhado por pais ou responsáveis.

A partir de 15 anos: Permitida a entrada desacompanhados.

Menores de 18 anos não podem ir ao Lolla Lounge.

Acesso para deficientes, incluindo a opção da utilização do Kit Livre (componente motorizado, movido a bateria elétrica, que adapta qualquer cadeira de rodas manual em um triciclo motorizado, garantindo maior mobilidade)