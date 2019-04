Lollapalooza Brasil 2019: veja tudo sobre o primeiro dia do festival

A oitava edição do Lollapalooza Brasil vai levar diveras atrações de música para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Estado está no local e fará cobertura dos shows, que serão realizdos nos quatro palcos do evento.

Para quem não puder ir ao festival, o Multishow e o canal Bis transmitem o evento, diariamente, a partir das 14h (e também por streaming).

Acompanhe por aqui, os detalhes do primeiro dia do festival:

Operação Tapa Buracos complica trânsito para Lollapalooza 2019

Prefeitura autoriza obras na Avenida Interlagos em dia da abertura do festivalQuem escolheu ir de carro ao primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2019 enfrenta problemas para chegar ao destino.

Para além do já esperado trânsito na região, que tem várias ruas interditadas pela CET, a Prefeitura de São Paulo autorizou obras da Operação Tapa Buracos na Avenida Interlagos, justamente no sentido Autódromo, onde ocorre o evento, o que dificulta ainda mais a circulação de carros.

Recomenda-se que o público do Lollapalooza Brasil 2019 utilize trem ou ônibus para chegar ao festival. As opções são a estação Autódromo da CPTM e a linha especial que sai do Terminal Santo Amaro (Eduardo Gayer)

