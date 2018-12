Lollapalooza anuncia vinda do Kings of Leon

O grupo Kings of Leon foi anunciado nesta terça (11) como atração no festival Lollapalooza 2019, que será de 5 a 7 de abril. Não se sabe ainda se o grupo entra no lugar de alguma atração que já estava anunciada (já que a grande já havia sido fechada). A produção do festival promete explicar tudo na próxima quinta-feira (13). No mesmo dia do show do Kings, estão previstas apresentações de Tribalistas, Arctic Monkeys e Kendrick Lamar.

Dentre as outras atrações estão Twenty One Pilots, Tiësto, Post Malone, Sam Smith, Lenny Kravitz, Greta Van Fleet, The 1975, Snow Patrol, Steve Aoki e Foals, Gabriel, O Pensador, Silva, Liniker e Os Caramelows, Scalene e Carne Doce. A venda de ingressos está acontecendo desde o dia 29 de setembro.