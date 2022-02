Lollapalooza anuncia Lolla Parties com King Gizzard & the Lizard Wizard

O Lollapalooza vai se espalhar para além dos muros do Autódromo de Interlagos. Isso porque algumas atrações escaladas para tocar no festival também realizarão apresentações nas conhecidas Lolla Parties, que acontecem em casas de shows da capital paulista. O primeiro nome a confirmar apresentação fora do evento é a banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard. No dia 23 de março, o grupo leva o seu rock psicodélico para o palco do Cine Joia. Os ingressos já estão disponíveis no site.

"Temos um histórico de Lolla Parties muito especial. Os fãs acabam tendo duas oportunidades de ver as suas bandas favoritas, em ambientes e com propostas diferentes", comenta Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun. "Estamos com saudades dos shows. Sem dúvida, as apresentações que acontecerão fora do festival terão um sabor único para o público", ela complementa.

Formada em 2011, em Melbourne, na Austrália, a banda King Gizzard & the Lizard Wizard é conhecida por explorar sonoridades de uma forma sem limites. Não à toa, o grupo é, muitas vezes, comparado aos representantes da música psicodélica dos anos 1960/70. Com experimentações que evocam o rock dos primeiros trabalhos de Frank Zappa, à frente do grupo Mothers of Invention, King Gizzard & the Lizard Wizard mantém uma personalidade própria (e inventiva) que se estende por uma longa discografia. Gravado na casa dos integrantes, durante a pandemia, o álbum Butterfly 3000 é o mais recente lançamento da banda.

Vale lembrar que restam poucos ingressos para o Lollapalooza Brasil, que tem shows confirmados de Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix, além de Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha, Rashid e muito mais.