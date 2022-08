Lollapalooza anuncia início de pré-venda dos ingressos para edição de 2023

O Lollapalooza Brasil anunciou pré-venda dos ingressos para a edição de 2023. O anúncio foi feito no início da noite desta terça-feira, 30, por meio das redes sociais do festival. Inicialmente, as vendas serão exclusivas para clientes do Bradesco, entre os dias 16 e 20 de setembro, diretamente no site do evento. As vendas para o público geral começam no dia 21 de setembro.

Pode comprar o ingresso em pré-venda do festival quem for cliente dos cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio. A compra acontece no site lollapaloozabr.com, e dá para dividir até 5x sem juros, com 15% de desconto. Também é possível garantir o ingresso na bilheteria oficial do festival, que fica localizada no Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411.

Estarão disponíveis neste período de pré-venda: Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de evento, e Lolla Lounge by Vivo (Pass), que dá acesso à área VIP do LollaBR nos três dias de evento.

O Lollapalooza Brasil 2023 acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos. O festival ainda não tem nenhuma atração confirmada.