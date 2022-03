Lollapalooza anuncia A Day To Remember e Alexisonfire em mais uma Lolla Parties

Após confirmar apresentação da banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard, no dia 23 de março, no Cine Joia, a organização do Lollapalooza Brasil anunciou uma noite dividida pelas bandas A Day To Remember e Alexisonfire, no dia 24 de março, na Audio.

Criada no começo dos anos 2000, a banda americana A Day To Remember traçou uma trajetória que iniciou com uma forte cena local para, em seguida, se tornar um fenômeno global.O público pode esperar por show com músicas que marcaram a carreira do grupo, além de faixas do seu trabalho mais recente, You're Welcome, lançado em 2021.

Também cria dos anos 2000, embalada pela onda emo e post-hardcore, a banda canadense Alexisonfire teve os seus momentos de idas e vindas. O grupo veio ao Brasil, pela primeira vez, em 2012, em uma turnê de despedida. Restabelecido, o grupo retorna ao país com um show que contempla músicas de todos os seus discos e também dos singles mais recentes.

Serviço das Lolla Parties:

King Gizzard & the Lizard Wizard - Cine Joia

Data: 23 de março (quarta-feira)

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 - Sé, São Paulo

A Day To Remember e Alexisonfire - Audio

Data: 24 de março (quinta-feira)

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Barra Funda, São Paulo

Link de vendas e informações: https://www.ticketsforfun.com.br/