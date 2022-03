Lollapalooza 2022: The Strokes encerra o primeiro dia do festival e leva público ao delírio

Às 21h41, o palco Budweiser recebeu a banda mais aguardada deste primeiro dia de Lollapalooza: a norte-americana The Strokes. Ao redor, o espaço ficou lotado com um público que clamava pelo fechamento do festival. Havia muita expectativa envolvida. E a banda superou todas elas.

Leia Também Lollapalooza Brasil 2022: Doja Cat usa o palco do festival para projetar seu talento

O conjunto, formado em Nova York, fez um mix de clássicos com as músicas do álbum atual, The New Abnormal, que vem chamando atenção com faixas como Selfless e Brooklyn Bridge To Chorus . Em nenhum momento o show ficou morno – uma sinergia entre público e banda não deixou a peteca cair.

Mas se a peteca não caiu, pulou. E pulou bastante junto dos fãs que foram ao delírio com Bad Decisions e You Only Live Once. A banda ainda trouxe um protesto contra a invasão russa à Ucrânia, estampando a bandeira azul e amarela na bateria de Fabrizio Moretti.