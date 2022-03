Lollapalooza 2022: Soul de Black Pumas lota espaço do palco Onix

Com um céu totalmente nublado, o Black Pumas começou a tocar seu soul psicodélico no palco Onix do Lollapalooza Brasil às 17h, exatamente no horário previsto. Apesar da possibilidade de chuva - que já interrompeu e até cancelou shows no dia - o pessoal se animou com a chegada do vocalista Eric Burton e do guitarrista Adrian Quesada.

“Faz uns seis meses que eu conheci o Black Pumas, um amigo que me apresentou e eu estou impressionado de ver eles. Não sou muito desse mundo do rock soul, mas é inacreditável ver eles ao vivo. Showzaço”, celebrou Luiz Fernando da Silva, de 22 anos, que apesar de não saber todas as letras, soltava alguns refrões e dançava ao lado do amigo Danilo Figueiredo, 29.

Por conta do curto repertório, que começou a ser construído em conjunto apenas em 2019, o show contou somente com musicas do primeiro álbum, que leva o nome do grupo, Black Pumas.

Apesar disso, a voz de Eric e os solos de guitarra de Adrian, além de todo o talento dos integrantes do palco - baterista, back vocal e piano - garantiram um espetáculo de primeira.

Duo Black Pumas leva o soul para o Lollapalooza; um dos maiores sucessos, 'Colors', animou o publico #EstadaoNoLolla : Ana Lourenço pic.twitter.com/wlrbiuLPJG — Estadão ️ (@Estadao) March 27, 2022

A banda, vale dizer, já foi indicada como artista revelação no Grammy de 2020 e no ano passado tocou na posse do Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos.

A interação com a plateia foi baixa; Apenas conversas pontuais com repetições de sons e palmas que acompanhavam os solos, como aconteceu na performance de I’m Ready. Assim, os 60 minutos de show foram dedicados para a música.

O show terminou com a música mais famosa da banda, Colors, que fez o público cantar e ovacionar a dupla.