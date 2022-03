Lollapalooza 2022: relembre os dois primeiros dias do festival

O Lollapalooza Brasil 2022 chega ao fim neste domingo, 27. Em seus dois primeiros dias, além de muita música, o festival contou com interrupção de shows e problemas estruturais por conta da chuva, comoção e indefinição por conta da morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que se encerraria o festival, e uma decisão liminar do TSE proibindo manifestações políticas no palco do evento.

Leia Também TSE acolhe pedido do partido de Bolsonaro e proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

Abertura com chuva

No primeiro dia de festival, sexta-feira, 25, o grupo Detonautas fez a abertura do evento, que ainda contou com as presenças de The Strokes e Pabllo Vittar. A data foi marcada por uma forte chuva, que interrompeu parte dos shows durante a tarde e deixou a região sem energia elétrica. Uma pessoa chegou a ser atingida por parte da estrutura durante a tempestade.

Homenagens

O segundo dia, sábado, 26, contou com momentos de indecisão e homenagens por conta da morte do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, aos 50 anos, na noite de sexta, 25. Durante passagem da banda pela Colômbia, ele morreu no hotel em que estava hospedado. Um exame toxicológico indicou a presença de maconha, antidepressivos e outras substâncias em seu organismo.

Como o Foo Fighters seria a principal atração do domingo, 27, houve incerteza quanto aos artistas que iriam substituí-los. Ao fim do show de Emicida, foi anunciado que o cantor voltaria ao festival no dia seguinte, desta vez acompanhado do Planet Hemp e convidados como DJ Nyack, KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael, em show que contará com uma homenagem a Hawkins.

Manifestações políticas vetadas

Manifestações políticas realizadas durante o Lollapalooza 2022 fizeram com que o PL (Partido Liberal, do qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado) entrasse com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alegando que críticas a Bolsonaro e exaltações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estariam ferindo a lei eleitoral. Um dos episódios envolveu a cantora Pabllo Vittar, que gritou "Fora Bolsonaro" e exibiu uma toalha com o rosto de Lula ao fim de sua apresentação.

O pedido do PL foi acolhido pelo TSE, que proibiu novas manifestações políticas no Lollapalooza em decisão liminar. Em caso de descumprimento, a organizadora do evento terá de pagar multa de R$ 50 mil.

2º dia de Lollapalooza Brasil 2022

Miley Cyrus fechou a noite de sábado, 26, com direito a participação de Anitta e anúncio de um novo álbum, que será lançado na próxima semana. Mais cedo, ela chegou a publicar um desabafo relatando problemas de saúde e lamentando a perda do amigo, Taylor Hawkins, mas garantindo que se apresentaria da mesma maneira. Cumpriu o combinado e revisitou as principais músicas de toda a sua carreira, incluindo a época de Hannah Montana.

O rapper Emicida - que volta aos palcos neste domingo, 27 - cantou ao lado de convidados como Rael, Drik Barbosa, Majur e Pastor Henrique Vieira. Fez um discurso incentivando jovens a tirar o título de eleitor para votar nas próximas eleições e também homenageou Taylor Hawkins: "Todos nós, de alguma maneira, admiramos o Foo Fighters, pela música, pela energia e pela história. Queria emanar as melhores energias pra família do nosso irmão, que infelizmente nos deixou ontem".

Com muita pirotecnia e algum atraso, A$AP Rocky fez um show frenético com um setlist que agradou cantando Praise The Lord (Da Shine), A$AP Forever e Pick It Up. Imagens reproduzidas nos telões do palco acompanhavam os hits de A$AP, com destaque para a cor amarela, que refletia no público do show.

Alessia Cara celebrou o Brasil cantando Djavan e João Gilberto, com direito a uma breve participação de Jão nas músicas You Let Me Down e Blue Bird. Mais cedo, o cantor já havia embalado o público em um dos shows mais lotados da tarde. Em um palco estilizado como um polvo gigante, ele relembrou ter participado do festival em 2017 como fã e a proeza de agora se apresentar no Lollapalooza.

Remi Wolf investiu na psicodelia e em sua potência vocal acompanhada de batidas rápidas para animar o público, enquanto Two Feet apostou nos solos de guitarra em sua estreia cantando no Brasil. Talentos nacionais, Silva dividiu o palco com Criolo para cantar Sopros, Clarice Falcão interpretou músicas recentes e antigas de seu repertório e MC Tha mostrou a mistura entre funk e tambores da umbanda, com letras sobre empoderamento e amor.

1º dia de Lollapalooza Brasil 2022

Na sexta-feira, 25, A abertura do festival ficou por conta do Detonautas, em apresentação com pique nostálgico e os principais hits da banda que estourou na década de 2000. Em homenagem a Anitta, o vocalista Tico Santa Cruz chegou a fazer um desafio da música Envolver no palco.

O destaque ficou com o The Strokes, que homenageou a Ucrânia com uma bandeira na bateria e levou o público ao delírio com um show que não ficou morno em nenhum momento. Pabllo Vittar levou o forró e o tecnobrega ao palco do festival, com um balé afiado e coreografias complexas. Fez o público cantar com boa parte de seus hits.

Já em clima de fim de festa, no fim do dia, o rapper Jack Harlow usou uma gravação de Galvão Bueno narrando um gol do Brasil para dar início uma alegre apresentação. Antes, Doja Cat mostrou seu talento e fôlego ao cantar no embalo das coreografias. Machine Gun Kelly, por sua vez, revestiu seu punk rap de doçuras irresistíveis no palco Budweiser, e Laura Pergolizzi usou músicas novas para animar o público após forte chuva.

Programação do último dia de Lollapalooza Brasil 2022

Palco Budweiser

Lagum - 12:00 - 12:50

Rashid - 13:45 - 14:45

IDLES - 15:55 - 16:55

The Libertines - 18:05 - 19:05

Planet Hemp, Emicida e convidados DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael - 20:30 - 22:30

Palco Onix

Aliados - 12:55 - 13:40

Fresno - 14:50 - 15:50

Black Pumas - 17:00 - 18:00

Martin Garrix - 19:10 - 20:25

Palco adidas

menores atos - 12:00 - 12:50

Planta & Raiz - 13:45 - 14:45

Marina Sena - 15:55 - 16:55

Djonga - 18:05 - 19:05

Kehlani - 20:30 - 21:30

Palco Perry’s by Doritos