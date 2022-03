Lollapalooza 2022: Miley Cyrus e A$AP Rocky são os destaques do segundo dia

Rap, Emo, Pop e o Eletrônico terão os destaques do segundo dia do Lollapalooza, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No dia 26, puxam o bonde como headliners Miley Cyrus e A$AP Rocky. Mas a programação é seguida por muita música, com Clarice Falcão, Alexisonfire, Emicida, Jão, Alessia Cara, Remi Wolf e Alok. Confira a programação:

Palco Budweiser

Terno Rei - 13h05 - 13h50

Terno Rei é uma banda de rock alternativo formada em São Paulo, na leva das bandas paulistas de 2010. São conhecidos por terem músicas melancólicas, com o forte uso de sintetizadores. Seu último trabalho é Gêmeos, lançado no início de 2022. Nele, a banda aborda a nostalgia e a saudade que a pandêmia trouxe com canções delicadas.

Silva - 14h45 - 15h45

Capixaba, Silva é um cantor e, incentivado por sua mãe, que era professora de música, multi-instrumentista. Toca piano, violão, violino e flauta. Suas músicas sempre pairam sobre o amor e relacionamentos. Seu último álbum é de 2020, De Lá Até Aqui.

Two Feet - 16h55 -17h55

De Nova York, Zachary William "Bill" Dess, conhecido pelo nome artístico de Two Feet, é um cantor, compositor e produtor americano. Ele começou a fazer sucesso e se tornar viral no SoundCloud em 2016, com Go Fuck Yourself. Em 2021 lançou Max Maco Is Dead Right?. Vem ao Lolla substituindo King Gizzard & The Lizard Wizard, que precisaram adiar a vinda por problemas envolvendo o coronavírus.

Emicida - 19h05 - 20h05

Emicida é considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil da década de 2000. Já fez parcerias com grandes nomes, como Gil, Caetano e Vanessa da Mata. Emicida movimentou o cenário da música em 2019 com o lançamento de Amarelo, fazendo Belchior voltar a ser hit com Sujeito de Sorte, que contou com a participação de Pabllo Vittar e Majur.

Miley Cyrus - 21h30 - 23h00

Miley Cyrus é uma das headliners da noite. A cantora tornou-se mundialmente popular por interpretar a personagem principal na série Hannah Montana, do Disney Channel. Após o fim, Miley passou por várias eras, do pop ao rock, até chegar na atual, em 2020, com o álbum Plastic Hearts.

Palco Onix

Lamparina e a Primavera - 12h15 - 13h00

Formada no ano de 2016, em Belo Horizonte, o Lamparina e a Primavera vem com uma sonoridade particular carregada de brasilidade e shows animados que botam todo mundo pra dançar. Seu último álbum, ZAM ZAM, foi lançado em 2021, e conta com músicas de batidas envolventes.

Clarice Falcão - 13h55 - 14h40

Clarice Falcão chega ao Lolla com um currículo de dar inveja. A cantora e atriz, nasceu em Recife e em 2013 lançou o seu primeiro - e para muitos, principal, álbum. Monomania fez Clarice ascender como cantora, mas sua atuação em vídeos do canal Porta dos Fundos a fez crescer mais. Seu último disco, Tem Conserto, foi lançado em 2019.

Jão - 15h50 - 16h50

Com seu timbre incomum e seu estilo romântico, Jão começou a reunir uma legião de fãs fervorosos. Em 2018 lançou seu primeiro álbum, Lobos, e em 2019, Jão lançou seu segundo disco, Anti-herói. Agora, o cantor está em turnê, com ingressos esgotados, do seu último disco, Pirata.

A Day To Remember - 18h00 - 19h00

Formada na Flórida, A Day to Remember é uma banda americana de metalcore fundada em 2003 pelo guitarrista Tom Denney e pelo baterista Bobby Scruggs. Eles venderam mais de um milhão de discos, acumularam mais de 800 milhões de streams no Spotify e 500 milhões de visualizações no YouTube. Seu último disco é o You’re Welcome, de 2021.

A$AP Rocky - 20h10 - 21h25

Headliner do dia, A$AP é um dos mais famosos rappers dos Estados Unidos. Apesar de seu último álbum, TESTING, ser de 2018, o cantor lança singles com certa frequência. Além disso, ele também é conhecido por polêmicas e por ser o namorado de Rihanna. A cantora, que acompanha o rapper em sua viagem para o Lollalooza, está grávida de seu primeiro filho.

Palco Adidas

MC Tha - 13h05 - 13h50

MC Tha, é uma cantora paulistana, vinda de Cidade Tiradentes. Sua estréia aconteceu em 2014, com o single Olha Quem Chegou. Até 2019 a cantora só lançava singles. O primeiro e único álbum de estúdio de MC Tha, Rito de Passá, foi lançado em junho de 2019, popularizando sua mescla de música pop, funk brasileiro e influências religiosas de matrizes africanas.

Jup do Bairro - 14h45 - 15h45

Jup é uma multiartista que pauta narrativas que atravessam seu corpo, de travesti, preta, gorda e periférica. Além de intercalar com sua carreira individual, com os shows de Bad do Bairro, seu projeto atual com a DJ BADSISTA. Jup também é apresentadora, ao lado de Linn da Quebrada, no programa transMissão do Canal Brasil.

Remi Wolf - 16h55 - 17h55

Remi é uma cantora de pop americana, mas que atua em uma área diferente, e considerada até nova, que é o hiperpop. Um estilo mais livre e caótico, que não se prende a arranjos. Seu último álbum lançado foi Juno, em 2021, mas a artista segue lançando singles, como Pool, de 2022.

Alessia Cara - 19h05 - 20h05

Alessia Cara é uma cantora de pop vinda do Canadá. Depois de produzir covers artísticos ela lançou seu primeiro EP, Four Pink Walls, em 2014. O primeiro álbum veio em 2016, com Know-It-All. Com 17 milhões de ouvintes mensais no Spotify, seu último lançamento é Me, Myself and I.

Alexisonfire - 21h45 - 22h45

Com mais de 20 anos na estrada, Alexisonfire é uma banda canadense de post-hardcore formada em Ontário, no Canadá. São os representantes do emo canadense no Lolla, mas com com um toque mais hardcore. A banda anunciou recentemente o seu novo álbum, após um hiato de 13 anos sem novidades.

Palco Perry’s by Doritos

Fatnotronic - 12h00 - 12h45

Fatnotronic é dupla brasileira formada por Phillip A (Killer on the Dancefloor) e Gorky (Bonde do Rolê) que não se prende a rótulos, trabalhando com explosão de grooves, ritmos e mashups. Já se apresentaram no Coachella, Rock In Rio e Lollapalooza. Seu último single é Dreams, de 2021.

Ashibah - 13h00 - 13h45

A dinamarquesa Ashibah é uma DJ, vocalista, produtora e compositora conhecida por suas faixas energéticas que são incrementadas com vocais fortes. Seu último lançamento é Get 2 Know Me, de 2022.

Victor Lou - 14:00 - 15:00

Victor Lou iniciou sua carreira em meados de 2015 propondo seu próprio estilo de som, com hits como Suavemente, This Is House e Untitled. Victor vem em uma grande crescente. Se apresentando em festivais como XXXperience, Só Track Boa e agora o Lollapalooza.

Chemical Surf - 15h15 - 16h15

A dupla Chemical Surf é conhecida por quebrar as linhas entre os gêneros. Com alta sensibilidade musical, os irmãos brasileiros Lucas e Hugo Sanches trazem novas perspectivas para a criação da música eletrônica no Brasil.

DJ Marky - 16h30 - 17h30

Com 48 anos, DJ Marky é um DJ e produtor musical brasileiro de drum'n'bass. Começou a carreira em 1998 e desde então, conquistou multidões pelo mundo. Hoje conta com mais de 200 mil ouvintes mensais e seu último single é de 2021, com Black Rainbow

Boombox Cartel - 17h45 - 18h45

Com músicas entre o eletrônico e o hip-hop com influências latinas, o produtor mexicano-americano Boombox Cartel subiu no ranking como uma força nos charts da dance music. Em 2019, o Boombox embarcou em sua maior turnê de ônibus até agora, passando por vários países. E a sua próxima parada é o Brasil, no Lollapalooza.

WC No Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas - 19h00 - 20h00

WC no Beat é o codinome do produtor capixaba Weslley Costa. Com um estilo único, é o precursor do segmento Trapfunk. WC ganhou notoriedade unindo grandes nomes da cena do Funk e Rap em seus grandes sucessos. Ele repete essa fórmula em seu show no Lollapalooza, com muitos artistas convidados.

Deorro - 20h15 - 21h15

Erick Orrosquieta, mais conhecido como Deorro, natural de Los Angeles, é produtor e DJ. Ele começou a desenvolver seguidores através de sua página no SoundCloud, alcançando um público mais amplo de 2012 a 2014, com extensas turnês, bem como lançamentos solo e colaborações nos selos Dim Mak e Mad Decent.

Alok - 21h30 - 22h50

Encerrando a programação do palco, o DJ brasileiro Alok promete agitar o público com os seus sucessos. Tal sucesso veio mundialmente em 2016 com Hear Me Now. Em 2021, foi eleito o 4º melhor DJ do mundo pela revista britânica DJ Mag.