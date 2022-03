Lollapalooza 2022: Marina Sena esbanja carisma e presença de palco em sua estreia no festival

Após a rápida ascensão da sua carreira solo em 2021 (impulsionada pela viralização da música Por Supuesto no TikTok), Marina Sena encantou a plateia do palco Adidas na tarde deste domingo, 27, no Lollapalooza Brasil 2022.

Com um sorriso estampado de orelha a orelha, a mineira de Taiobeiras brincou com o número de pessoas que acompanharam o seu repertório: "Antes só tinha bezerro vendo a gente tocar e olha essa plateia aqui, que chique. Muito obrigada".

A artista cantou quase todo o seu disco de estreia, De Primeira, mas também reservou espaço para o hit Ombrim, de sua antiga banda indie, Rosa Neon.

Ela também entrou para o movimento dos artistas que usaram o palco do festival para pedir para que seus fãs tirem o título de eleitor: "Tem muita gente aqui gritando por essa mesma coisa, não é possível que, se todos daqui votarem, a gente não consiga uma mudança nesse Brasil. 'Bora' votar, gente, tirem esse título logo’, gritou.

Com uma voz única, coreografias que lembram os passos da britânica Dua Lipa e trejeitos estabanados, Marina mostrou toda a potência de uma artista revelação promissora para o pop brasileiro.