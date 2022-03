Lollapalooza 2022: Laura Pergolizzi anima o público após a chuva

Seguindo o ditado que fala “depois da chuva vem a abonança”, Laura Pergolizzi, mais conhecida por seu nome artístico, LP, reabriu o palco Budweiser do Lollapalooza com músicas recém lançadas do álbum Churches, de dezembro de 2021.

O show que tinha previsão de uma hora, durou apenas 40 minutos. Para o público, porém, tudo valeu a pena, especialmente quando One Last Time foi cantada. No mar de gente, era possível ver as pessoas com os braços pra cima, dançando conforme a batida.

No entanto, nada se comparou quando a artista soltou os primeiros assobios característicos de Lost On You, música do álbum de 2017, mas que continua sendo a mais conhecida da nova iorquina. Não a toa foi escolhida como última música do show. A animação do público que cantava mais alto que o microfone todas as frases da canção, fez com que LP soltasse um “eu te amo, Brasil” em português.

Além dos fãs da cantora e ansiosos que já guardavam lugar para o tão esperado The Strokes, que acontece no mesmo palco às 21h, estavam também aqueles que fugiam da aglomeração do palco Adidas, onde cantava Pabllo Vittar.