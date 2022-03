Lollapalooza 2022: Gloria Groove estreia turnê no encerramento do festival e protesta contra censura

O palco Perry’s by Doritos ficou minúsculo para o grande show pop que Gloria Groove preparou no encerramento do Lollapalooza Brasil 2022. A drag, que atualmente coleciona hit atrás de hit, fez a aguardada estreia da Lady Leste Tour na última noite do maior festival de música de São Paulo.

Com shows agendados da nova turnê pelo Brasil até o mês de junho, a popstar cantou praticamente todas as músicas do seu último álbum de estúdio, Lady Leste, lançado recentemente, e que já configura entre os 15 discos mais reproduzidos no Spotify em 2022.

Bonekinha, Bumbum de Ouro, Coisa Boa, A Queda, Leilão e Vermelho foram os pontos altos da apresentação, que contou com diversas trocas de looks. Gloria ainda dividiu os vocais com Priscila Alcântara no dueto Sobrevivi, a última música da setlist.

Assim como a maioria dos artistas presentes no festival, a drag também descumpriu a ordem do TSE, de que os cantores não poderiam se manifestar politicamente durante as apresentações: "Censura em 2022? Não! A gente voltou no tempo?".