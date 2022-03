Lollapalooza 2022: Em show curto, Fresno toca novas, antigas e encerra com Lulu Santos

A chuva e o adiamento de shows por causa da possibilidade de chuva e raios na região de Interlagos, onde ocorre o último dia do Lollapalooza Brasil neste domingo, 27, não desanimaram os fãs da banda Fresno, que no final acabaram ficando com um gosto de quero mais. O festival decidiu seguir os horários já está estabelecidos.

Leia Também Lollapalooza 2022: previsão de chuva interrompe show e evacua plateia

Assim, Fresno começou a tocar no Palco Onix às 15h15, com meia hora de atraso, e encerrou às 15h50, horário programado previamente. Apesar disso, a banda conseguiu agitar quem esperava por eles, tocando músicas novas e antigas.

"Depois de não sei lá quantos anos de banda, ver tudo isso... Não existe nada maior do que viver isso que estamos vivendo com vocês. E eu sei que essa felicidade é em comum. Eu sei que vocês estavam com a gente em 2009, 2012, 2014..." afirmou Lucas Silveira em um discurso emocionado.

Ao final, para a surpresa de todos, Lulu Santos apareceu citando a Ministra do STF, Cármen Lúcia, ao falar contra a censura. Antes, a banda já havia exposto frases contra o atual governo, o que fez o público ir ao delírio.

Para encerrar, a banda e o cantor cantaram Toda Forma de Amor, mas trocando o verso "Eu sou um homem e você é uma mulher" para "Eu sou um homem e você é o que bem quiser", também arrancando aplausos e gritos da platéia.