Lollapalooza 2022: Com show movido pela nostalgia, Detonautas abre o festival

Pontualmente às 13h05, a banda Detonautas, com vocal de Tico Santa Cruz, levantou o público do Lollapalooza Brasil 2022 com as músicas clássicas da banda como Olhos Certos, Você Me Faz Tão Bem e Outro Lugar. Dentre os fãs, estava Rosana Macedo, 56, que fez questão de sair de Curitiba na quinta (24) a noite para chegar a tempo no chão. “Sou muito fã”, conta ela.

Ela não deixa a cadeira de rodas a impedir de curtir o festival. Rosana marca presença desde 2014. “Eles são maravilhosos com a acessibilidade. Em 2019 eles já tinham esse kit livre que você acopla na sua própria cadeira de rodas. É muito legal. Só não pode correr mais que 20km/h.

Um dos pontos altos do show, Tico Santa Cruz deixou para o final quando dançou a coreografia de Envolver, da Anitta, que acaba de chegar ao primeiro lugar do Spotify Global. Algo feito pela primeira vez por um artista brasileiro. “Anitta eu não sei dançar, mas essa pra você”, anunciou Tico ao reproduzir a coreografia.