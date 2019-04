Música eletrônica faz sucesso com jovens no Lollapalooza

O palco Doritos, dedicado à música eletrônica e único em atividade o dia todo, praticamente sem intervalos, é um verdadeiro fenômeno.

Desde a abertura dos portões do segundo dia do Lollapalooza 2019, a atração permanece cheia. Embora seja o palco com os nomes menos badalados pela imprensa, o Doritos já estava muito animado em comparação com o palco principal quando a segunda atração do dia, o DJ brasileiro Liu, assumiu as picapes.

Chama atenção o público bastante jovem. Alguns passos para trás da multidão, é possível ver pais e mães acompanhando seus filhos, alguns deles até arriscam seus passos de dança em meio aos hits eletrônicos de Liu.

Como o Lollapalooza é um festival de rock, não podiam faltar alguns samples do gênero. Entre as batidas, Liu usou trechos famosos de músicas como Psycho Killer, do Talking Heads, e It's My Life, do Bon Jovi. Clássicos em nova roupagem para um público extremamente jovem.