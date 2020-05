Lives no Dia das Mães têm Zezé di Camargo & Luciano, Roberto Carlos, Daniela Mercury e outros

Como deve ser o Dia das Mães, uma das principais datas do comércio e que, tradicionalmente, promove o almoço de domingo entre famílias, durante a pandemia do novo coronavírus? Se depender da classe artística, todo mundo fica em casa curtindo shows ao longo do dia.

Este é um novo momento para a indústria fonográfica. Há quase dois meses e atentos ao noticiário sobre a pandemia, os brasileiros passaram a ficar mais em casa. Ao mesmo tempo, diversos shows agendados tiveram de ser evitados para não promover aglomerações.

Neste domingo, 10, diversos artistas já anunciaram que farão lives no YouTube para entreter aqueles que estão em casa. Zezé Di Camargo & Luciano vão trazer, para o mundo virtual, a turnê ‘Românticos Demais’, às 16h30. A apresentação, com direção de Fábio Lopes, trará grandes clássicos como É o Amor, Dois Corações e uma História e Coração está em Pedaços.

Às 17h, Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi farão a live Festival do Dia das Mães. Serão três pocket shows, mas cada uma estará na sua própria casa. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o projeto Mães da Favela, iniciativa da Central Única das Favelas (CUFA) e que apoia famílias em situação de vulnerabilidade.

Até Zeca Pagodinho, que no início se mostrou resistente à realização de lives, decidiu fazer sua transmissão própria no Dia das Mães. Antes, o cantor disse que não poderia se apresentar por não ter ninguém para tocar com ele. “[Quero voltar] aos palcos para a gente cantar nosso samba com palma, drinks, brindes. Enquanto isso, estou aqui ouvindo Beth Carvalho, Aniceto, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho…”, comentou na época.

Roberto Carlos e Daniel farão uma live especial na Globo e na Band, respectivamente, no próximo domingo, 10, em homenagem ao Dia das Mães. No entanto, haviam marcado para o mesmo horário, às 15h. Para não disputarem a audiência, eles decidiram fazer ajustes: Roberto Carlos se apresentará às 15h e Daniel, às 15h45.

Ao lado dos filhos e da esposa, Michel Teló anunciou que fará uma live neste domingo, 10. “Que música você quer que eu cante para a sua mãe?”, pergunta o cantor em ação no perfil oficial dele no Instagram. A transmissão será a partir das 13h, no canal dele no YouTube.

Outros cantores como Jorge Vercillo, Vitor Kley e Anitta também farão lives durante o domingo, 10, no Dia das Mães. Além do YouTube, os artistas se apresentarão em redes sociais como Facebook e Instagram. Confira a agenda.

13h - Zeca Pagodinho

13h - Bem Sertanejo com Michel Teló

14h15 - Edson & Hudson

15h - Roberto Carlos

15h45 - Daniel

16h - Vitor Kley

16h30 - Anitta

17h - Daniela Mercury, Preta Gil e Luiza Possi

17h - Jorge Vercillo

17h - Leonardo e Zé Felipe

18h15 - Zezé Di Camargo & Luciano

22h - Lucas Lucco