O Rock in Rio acontece em setembro de 2022, na cidade do Rock, no Parque esportivo no Rio de Janeiro. Mas, apesar de faltar ainda cerca de um ano para o evento, algumas atrações já estão confirmadas no line-up.

Leia Também Coldplay retorna ao Palco Mundo do Rock in Rio 2022

A seguir, confira todas as atrações já confirmadas para os sete dias de festival:

2 de setembro

Iron Maiden

Megadeth

Dream Theater

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

3 de setembro

Post Malone

Jason Derulo

Marshmello

Alok

4 de setembro

Justin Bieber

Demi Lovato

Iza

8 de setembro

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

10 de setembro

Coldplay

Cee-Lo Green

11 de setembro