Lindsay Lohan anuncia retorno à música com single em meio à crise do coronavírus

A atriz e cantora Lindsay Lohan, cuja carreira estava em baixa havia uma década devido a uma série de problemas legais e abuso de substâncias, anunciou nesta terça-feira, 31, que está retornando ao cenário musical com um novo single.

"Estou de volta!", disse a estrela, de 33 anos, nas redes sociais junto a um compilado de vídeos que mostrava altos e baixos de sua carreira

Lohan também publicou um link para que os fãs reservem sua nova música em uma plataforma de streaming. Ela não faz referências a título, data de divulgação ou mais detalhes.

O anúncio inesperado rapidamente se tornou um dos principais assuntos comentados no Twitter, mas causou reações variadas. "Desculpa, estamos no meio de uma pandemia global", tuitou o perfil @CaliRae, referindo-se ao novo coronavírus, que alterou rotinas ao redor do mundo e já matou mais de 40 mil pessoas.

Outros usuários do Twitter questionaram se Lohan estava fazendo uma brincadeira de 1º de abril, considerado o Dia da Mentira. A estrela de Meninas Malvadas" se internou seis vezes em clínicas de reabilitação entre 2007 e 2013, além de ter diversas passagens pela prisão e por tribunais devido a diferentes acusações, como roubo, conduzir sob efeito de álcool e posse de drogas. Ela se mudou para Londres, Dubai e Grécia posteriormente.

Embora mais conhecida pela carreira nas telas, o último single de Lohan, Bossy, foi divulgado em 2008. No ano passado, ela participou do reality show Lohan Beach Club, da MTV, que acompanhava seus esforços para inaugurar uma casa noturna e conduzir negócios no ramo de restaurantes na Grécia. Lohan também fez uma participação na série de comédia britânica Sick Note em 2018