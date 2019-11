Liam Gallagher será grande homenageado do MTV EMA 2019

A MTV vai homenagear o músico Liam Gallagher com o primeiro prêmio Rock Icon da história do MTV EMA. A premiação, que acontece no final deste ano, será transmitida ao vivo para mais de 180 países direto de Sevilha, na Espanha. Além do cantor, personalidades do México, Reino Unido e China também serão premiadas com menções honrosas.

"Não há dúvidas de que Liam Gallagher é um dos artistas de rock mais bem-sucedidos, influentes e empolgantes do nosso tempo", disse Bruce Gillmer, Diretor Mundial de Música e Talento da Viacom e Diretor Conjunto da MTV International. "A vasta história musical que temos com Liam, tanto com sua antiga banda, Oasis, quanto agora em sua carreira solo, nos inspirou a criar o primeiro prêmio Rock Icon. Sem dúvida, Liam deixou uma marca permanente no mundo do rock e atualmente está seguindo tocando músicas que continuarão impactando as próximas gerações", completa Gillmer.

A expectativa também é grande para o show que Liam vai realizar durante a premiação. No repertório estarão duas músicas, sendo a primeira um hit da época do Oasis e a segunda um single do seu álbum mais recente, Why Me? Why Not, que foi extremamente elogiado pela crítica.

Após o término do Oasis, Liam se separou tanto musicalmente quanto pessoalmente de seu irmão, Noel, e lançou seu primeiro álbum solo. Intitulado As You Were, o projeto rapidamente alcançou o topo das paradas do Reino Unido, vendeu mais de 100 mil cópias apenas na primeira semana e conseguiu o feito de permanecer por mais de seis meses no Top 40 do Reino Unido.

Atualmente, o cantor está em turnê para divulgar seu novo trabalho, tocando como convidado do The Who. Espera-se que em 2020 ele anuncie sua própria turnê solo.

Jovens líderes também serão premiados

Além de Liam, outras personalidades mundiais também serão premiadas com o Generation Change Award 2019, que tem como intuito honrar todos os jovens líderes que estão mudando o mundo através da música, da inovação e da narrativa.

Ao todo, serão cinco ganhadores. A cerimônia de premiação vai acontecer durante o pré-show do tapete vermelho. Dentre os selecionados estão:

Alfredo "Danger" Martinez (33 anos), México : artista usa rap e hip hop para incentivar jovens em comunidades marginalizadas a contar e divulgar suas histórias por meio da música;

(33 anos), : artista usa rap e hip hop para incentivar jovens em comunidades marginalizadas a contar e divulgar suas histórias por meio da música; Shiden Tekle (20 anos), Reino Unido : junto com um grupo de amigos, o britânico recria pôsteres de filmes e programas de TV, mudando os atores por pessoas negras com a intenção de conscientizar a sociedade sobre os problemas de deturpação racial que existe atualmente;

(20 anos), : junto com um grupo de amigos, o britânico recria pôsteres de filmes e programas de TV, mudando os atores por pessoas negras com a intenção de conscientizar a sociedade sobre os problemas de deturpação racial que existe atualmente; Lisa Ranran Hu (20 anos), China : a jovem chinesa escreveu, dirigiu e produziu um longa-metragem original chamado Escape, que narra as experiências de uma jovem transgênero que mora na China. A produção desencadeou uma discussão pública sobre a posição do país com relação ao assunto;

(20 anos), : a jovem chinesa escreveu, dirigiu e produziu um longa-metragem original chamado Escape, que narra as experiências de uma jovem transgênero que mora na China. A produção desencadeou uma discussão pública sobre a posição do país com relação ao assunto; Kelvin Doe (22 anos), Serra Leoa : engenheiro autodidata, o jovem é o criador da Fundação Kelvin Doe , que treina jovens para criar soluções inovadoras para problemas críticos em comunidades subdesenvolvidas. Aos 11 anos, ele utilizou o lixo de sua cidade natal para criar peças de reposição para construir baterias, geradores e transmissores;

(22 anos), : engenheiro autodidata, o jovem é o criador da , que treina jovens para criar soluções inovadoras para problemas críticos em comunidades subdesenvolvidas. Aos 11 anos, ele utilizou o lixo de sua cidade natal para criar peças de reposição para construir baterias, geradores e transmissores; Jamie Margolin (17 anos), EUA: uma das atuais forças do movimento climático jovem, Jamie criou a Zero Hour, sua própria organização internacional de justiça climática, que já liderou marchas em prol do meio ambiente em Washington D.C. e também por todo o mundo.

O MTV EMA vai acontecer no dia 3 de novembro, a partir das 16h (pré-show). O evento está marcado para começar oficialmente às 17h. A transmissão será feita tanto no canal pago da MTV no Brasil, quanto pelo MTV Play, plataforma de streaming da emissora. Vale lembrar que Anitta, Emicida, Kevin O Chris, Ludmilla e Pabllo Vittar concorrem na categoria de Melhor Artista Brasileiro. Para quem não votou, ainda é possível apoiar seu artista favorito pelo site da premiação até o próximo sábado, 2.